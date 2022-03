Fatura da eletricidade e do gás vai aumentar a partir do próximo mês

Foto: Anthony Indraus - Unsplash

O regulador do setor energético decidiu atualizar as tarifas em 3 por cento. Segundo a ERSE, um casal com dois filhos pode vir a pagar mais 2,80 euros e mais 70 cêntimos de gás.