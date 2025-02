Faturação da Samba Digital sobe 40% para 7,7 milhões de euros em 2024

"Estamos a crescer em faturação há 27 trimestres consecutivos. O objetivo até 2030 é chegar perto dos 40 milhões de euros", afirmou o presidente executivo (CEO) da agência norte-americana de `marketing` dedicada ao desporto, em entrevista à agência Lusa.

Segundo Frédéric Fausser, as contas de 2024 estão ainda por auditar, mas a Samba Digital irá fechar o exercício com uma faturação de oito milhões de dólares (cerca de 7,7 milhões de euros), mais 40% face aos 5,5 milhões de euros de 2023.

Já o resultado operacional (EBIT) foi de 1,9 milhões de euros, contra 1,5 milhões no ano anterior.

Na terça-feira passada, a empresa norte-americana comunicou ao mercado um lucro de 645.000 euros no primeiro semestre de 2024, mais 24% em comparação com os 519.000 euros do mesmo período do ano anterior.

De acordo com a informação então enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), até junho do ano passado a empresa teve receitas de 3,93 milhões de euros, um acréscimo homólogo de 56%, enquanto o resultado operacional aumentou 26% para 828.000 euros.

Para este resultado contribuiu a taxa de renovação dos contratos dos seus clientes e o lançamento de novas atividades, como a Data Analytics e iGaming.

A empresa está agora a trabalhar na criação de um centro de Investigação & Desenvolvimento dedicado à Inteligência Artificial (IA), cuja localização poderá ser em Portugal ou no Brasil.

Precisamente com o objetivo de "financiar um ambicioso programa de desenvolvimento de uma plataforma de IA para organizações desportivas", a Samba Digital aprovou um aumento de capital de 1,165 milhões de euros, que decorre de hoje até dia 17.

Segundo a informação enviada ao mercado, em causa está "um aumento de capital de 23.300.000,00 euros para 24.465.000,00 euros, mediante novas entradas em dinheiro e sem reserva de direito de preferência, a oferecer diretamente ao público".

Serão emitidas 500.000 ações ordinárias, nominativas e escriturais, de valor nominal de 2,33 euros, com um preço de subscrição de oito euros (dos quais 2,33 euros é valor nominal e 5,67 euros é de ágio ou prémio de emissão).

De acordo com o CEO da Samba Digital, com esta operação o objetivo é levantar quatro milhões de euros, dos quais "2,7 milhões serão para desenvolver a parte técnica da plataforma [de IA] e 500.000 euros para comercializar".

Frédéric Fausser destaca que este será "o maior investimento até hoje" efetuado pela empresa, sendo que a plataforma irá "integrar canais de `marketing` digital, automatizar tarefas, sugerir conteúdos para publicações e fornecer análises aprofundadas para otimizar o envolvimento dos adeptos e o retorno do investimento".

A Samba Digital SGPS, S.A. é a empresa `holding` da Samba Digital, Inc, que foi fundada em 2018 em Miami, nos Estados Unidos, "e apoia clubes e jogadores da indústria do desporto e do jogo na sua estratégia de internacionalização".

A Samba Digital SGPS tem as suas ações admitidas à negociação na Euronex Growth em Portugal.