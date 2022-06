Faturação do El Corte Inglés sobe quase 22% para 12.508 milhões em 2021

"O grupo El Corte Inglés fechou o exercício de 2021 [encerrado em 28 de fevereiro de 2022] com um volume de negócios consolidado de 12.508 milhões de euros, o que corresponde a um crescimento de 21,93% relativamente ao ano anterior", indicou, em comunicado.

Este crescimento é justificado pela "evolução positiva" do negócio e pela otimização dos custo, permitindo recuperar uma trajetória positiva.

Por sua vez, no período em causa, o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) ascendeu a 804 milhões de euros, mais 756 milhões de euros do que no ano anterior.

Em destaque ficou o negócio a retalho, com vendas de 11.300 milhões de euros, "registando uma importante recuperação na área da moda, cujo crescimento, relativamente ao exercício de 2020, se situa perto dos 49%".

As vendas `online` representaram 12,3% do volume total do negócio dos armazéns.

Neste exercício, a ECIGA -- El Corte Inglés, empresa portuguesa que pertence ao grupo, obteve um volume de negócios de 485.793.262 euros, 6,7% abaixo de 2019, ano de referência.

O EBITDA, por seu turno, fixou-se em 45 milhões de euros, uma descida de 24,84% em comparação com o ano de referência.

Já o resultado líquido, após pagamento de impostos, representou 17 milhões de euros, "o que representa, igualmente, um decréscimo face a 2019".

Os custos e as despesas de exploração recuaram para 463 milhões de euros.