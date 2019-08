Partilhar o artigo FECTRANS afirma que Governo não interveio no acordo com ANTRAM Imprimir o artigo FECTRANS afirma que Governo não interveio no acordo com ANTRAM Enviar por email o artigo FECTRANS afirma que Governo não interveio no acordo com ANTRAM Aumentar a fonte do artigo FECTRANS afirma que Governo não interveio no acordo com ANTRAM Diminuir a fonte do artigo FECTRANS afirma que Governo não interveio no acordo com ANTRAM Ouvir o artigo FECTRANS afirma que Governo não interveio no acordo com ANTRAM