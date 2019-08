FECTRANS diz-se apostada em "valorizar os trabalhadores"

Questionado sobre a posição assumida pela Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias à entrada para o encontro desta terça-feira, no sentido da exclusão dos sindicatos que convocaram a greve de um novo Acordo Coletivo de Trabalho, o sindicalista revelou-se cauteloso.



"Estamos a discutir neste momento. Enquanto não tivermos um acordo final, não há acordo", sublinhou.



"Nós somos subscritores do contrato coletivo de trabalho, a única organização que tem um contrato coletivo de trabalho no sector que tem de ser aplicado em todas as empresas. Dentro daquilo que está previso no contrato de trabalho, estamos a proceder à sua revisão", fez notar.



José Manuel Oliveira confirmou que está prevista uma nova reunião para a próxima quinta-feira, às 9h30, na sede da ANTRAM. Apenas com a FECTRANS.