FECTRANS faz cordão humano para alertar para os problemas no sector

Esta manifestação visa chamar a atenção para os problemas do sector.







José Manuel Oliveira, coordenador da FECTRANS adianta que as reivindicações para o setor dos transportes e comunicações, entregues no Ministério do Trabalho, incluem aumentos salariais, redução do horário de trabalho e da idade legal de reforma, promoção do emprego e "erradicação" do trabalho precário, reforço da componente social dos transportes (com mais investimento público) e ainda maior segurança e saúde no trabalho.