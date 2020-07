FECTRANS não compreende a atual suspenção das ligações internacionais da CP

Foto: Caminhos de Ferro Portugueses@Facebook/DR

A Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações diz estar contra à suspensão das ligações internacionais realizadas pela CP. Apesar de já terem sido reabertas as fronteiras, entre Portugal e Espanha, desde o início do mês, a CP ainda não retomou as viagens de comboio, por exemplo, entre Lisboa e Madrid ou Porto e Vigo.