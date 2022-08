Federação Agrícola dos Açores quer aumento do preço do leite à produção

De acordo com a FAA, liderada por Jorge Rita, os produtores de leite na região "atravessam um período crítico, atendendo à escalada internacional de preços das matérias-primas, dos fertilizantes, dos fretes marítimos ou dos combustíveis, e que tendem a aumentar face às repercussões da guerra na Ucrânia".

"O aumento dos custos de produção foram exponenciais e contribuem em larga escala para o estrangulamento financeiro de muitas explorações. Em sentido contrário, os mercados dos produtos lácteos a nível internacional têm registado melhorias que, infelizmente, não são na sua totalidade refletidas no preço de leite pago ao produtor na região", afirma o organismo representativo da produção de leite, em nota de imprensa.

Segundo a FAA, na Europa "tem havido um aumento generalizado dos preços de leite, alargando-se cada vez mais o diferencial entre produtores regionais e europeus", enquanto no continente, "foi recentemente anunciado por uma indústria, uma subida de cerca de oito cêntimos por litro de leite pago ao produtor, o que vem repor alguma coerência e justiça na fileira".

Para a FAA, embora "já se tenham registado algumas subidas do preço de leite nos Açores, estas têm-se revelado insuficientes", pelo que as indústrias regionais "têm de retificar a estratégia adotada e serem capazes de acompanhar a tendência que se está a verificar no continente e na Europa".

A federação agrícola defende que os produtores de leite dos Açores "têm de ter um rendimento justo e de acordo com as tendências dos mercados, já que a fileira do leite continua a ser a atividade económica mais importante da Região Autónoma dos Açores".

"É imprescindível que o preço de leite praticado na região seja o mais adequado e vá de encontro às legitimas esperanças dos produtores", conclui a FAA.

O setor leiteiro representa um dos principais pilares da economia dos Açores, gerando milhares de postos de trabalhos, dependendo dele milhares de agregados familiares.