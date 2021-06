Federação sindical da UGT critica anúncios da ministra da tutela sem negociação

A Federação Sindical da Administração Pública (FESAP) criticou hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública por anunciar em entrevista matérias importantes para os trabalhadores do setor em vez de as negociar com os respetivos sindicatos.