Feira de Barcelos reabriu apenas para o setor da alimentação

A fila de clientes foi longa esta manhã, mas as entradas e saídas foram controladas por funcionários da Câmara Municipal e PSP. O recinto com 14 mil metros quadrados, que costuma ter 700 comerciantes, abriu com 180.Mantêm-se no local as regras de segurança e higiene para conter a propagação da pandemia de Covid-19.