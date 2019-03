Feira de Emprego da Coimbra Business School disponibiliza 500 ofertas de trabalho e estágios

Lusa13 Mar, 2019, 10:02 | Economia

"Esta edição é feita em moldes diferentes, de forma a atrair mais estudantes e a facilitar o seu contacto com as empresas e dando ao evento uma dimensão regional", disse à agência Lusa o estudante Nuno Silva, responsável pela organização.

A Feira de Emprego, designada por CBS Business Week, pretende "responder às exigências e às necessidades do mercado de trabalho e dos estudantes, potenciando o seu encontro, com evidentes vantagens recíprocas".

Segundo Nuno Silva, foram convidadas empresas de várias áreas, de forma a abranger os cursos existentes na escola. A maioria das 40 empresas que confirmaram a sua presença são da área tecnológica.

O responsável pela organização salienta que se "pretende dotar os estudantes das melhores ferramentas para uma procura de trabalho ativa, contando para isso com entidades empregadoras que correspondem aos seus objetivos pessoais e profissionais".

"Será nessas empresas que os estudantes poderão colocar em prática os conhecimentos técnicos, científicos e humanos que adquiriram ao longo de todo o seu percurso académico e formativo nesta escola", sustentou.

Por outro lado, acrescentou, esta feira pretende também afirmar-se no panorama nacional "para que as empresas, maioritariamente concentradas em Lisboa e Porto, vejam que Coimbra não é só uma cidade passageira, mas que tem alunos com competências".

Para Pedro Costa, presidente da Coimbra Business School, citado num comunicado daquela instituição de ensino superior, "a CBS Business Week é um elemento chave para a empregabilidade dos estudantes".

"A nossa ligação ao tecido empresarial nacional, a proximidade com a comunidade estudantil, a liderança no empreendedorismo e na inovação regionais são fatores que se estão a revelar fundamentais para obter a confiança de empregadores de todo o país e, em particular, da região Centro", sublinhou.

A sexta edição da CBS Business Week abre na terça-feira com a intervenção do professor Luís Gonçalves da Silva, da Faculdade de Direito de Lisboa, "e uma das vozes mais heterodoxas da política portuguesa sobre o presente e o futuro do mundo do trabalho".

No dia 20, será a vez do economista e ex-ministro António Bagão Félix fazer uma conferência sobre "Ética, Deontologia e Liderança".

A oferta formativa da CBS abrange os domínios da Contabilidade, Auditoria, Fiscalidade, Gestão e Administração, Direito e Informática, entre outros, nos diversos níveis de ensino - licenciaturas, mestrados, pós-graduações e MBA.

A CBS Business Week é organizada pela Associação de Estudantes em parceria com a direção do estabelecimento de ensino.