Feira digital acrescenta vinhos ao queijo DOP por mais 15 dias

Em declarações à agência Lusa, o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra, Jorge Brito, fez "um balanço muito positivo" das duas primeiras semanas da feira, inaugurada no dia 15 pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, e que deveria terminar hoje.

"Os produtores estão a vender mais do que esperavam", congratulou-se, realçando que a participação dos CTT no projeto contribui para "escoar a preços muito competitivos" diferentes queijos com denominação de origem protegida (DOP) do Centro de Portugal.

Jorge Brito disse que, ainda este ano, outros produtos endógenos de qualidade, alguns deles certificados, deverão ser introduzidos na mesma plataforma, "já numa lógica de venda permanente", antecipando um trabalho que a CIM estava a realizar no âmbito da sua distinção como Região Europeia da Gastronomia em 2021.

Liderado por José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, o organismo pretende apoiar os produtores de diferentes setores agropecuários no processo de "adaptação à nova realidade" social e económica criada pela pandemia da covid-19.

"Verifica-se uma alteração dos padrões de consumo" que, segundo o secretário executivo, deverá ter continuidade no futuro, o que levou a CIM da Região de Coimbra a unir esforços com as congéneres vizinhas para que "os produtores não fiquem de fora deste desafio".

Nos primeiros 15 dias, a Feira Digital do Queijo DOP comercializou "mais de mil unidades" de queijos diversos, número que Jorge Brito considerou "francamente bom".

A iniciativa passa agora a designar-se Feira dos Vinhos e Queijo DOP, com a integração dos vinhos das regiões vitivinícolas de Coimbra, Viseu Dão Lafões, Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela, incluindo frisantes, espumantes e licorosos.

"O portfólio da Feira dos Vinhos e Queijo DOP está agora mais completo, com um dueto imbatível, entre líquido e alimento, essencial à vida", realçam em comunicado a CIM e os CTT, de cuja parceria faz também parte o `marketplace` Dott.

