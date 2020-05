Feirantes manifestam-se junto ao Ministério da Economia

Os profissionais do setor pedem a suspensão dos encargos fiscais com viaturas e seguros durante o periodo em que atividade está suspensa.



Já se reuniram com o secretário de Estado do Comércio e com vários partidos políticos.



Para a tarde desta sexta-feira têm uma reunião agendada no Palácio de Belém. Os feirantes admitem estar já a passar dificuldades.