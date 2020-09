Feiras da Vandoma, Cerco e Pasteleira no Porto suspensas até final de setembro

Numa nota publicada no seu `site`, a autarquia avança hoje que as reabertura das três feiras municipais, prevista para sábado, fica "suspensa" e que a situação será reavaliada no final do mês de setembro.

"A situação será reavaliada nessa altura e só será revertida quando estiverem reunidas as condições de segurança e acautelamento da saúde pública que se impõem", lê-se na nota, que cita um despacho hoje assinado pelo presidente da autarquia, o independente Rui Moreira.

A decisão, assegura a câmara do Porto, teve por base um parecer técnico solicitado à Polícia Municipal, Fiscalização e Proteção Civil, que sublinha as "especificidades próprias destas feiras e a sua grande dimensão, bem como o regresso ao Estado de Contingência, decretado pelo Governo a partir do dia 15 de setembro".

Citado na nota, o presidente da câmara do Porto adianta que a realização destas feiras de grande dimensão exigem a "máxima prudência", acrescentando que no parecer técnico, os serviços envolvidos na reabertura das três feiras "manifestaram a sua preocupação, em virtude quer da dimensão das feiras e afluência de visitantes quer do exemplo exterior".

"Para prevenir uma proliferação significativa da pandemia e tendo em vista a proteção dos portuenses não se nos afigura -- com os dados que agora dispomos -- razoável a abertura das referidas feiras", refere Rui Moreira.

O autarca acrescenta ainda que o Estado de Contingência, anunciado pelo Governo, "implicará a tomada de medidas mais exigentes" no município do Porto "em prol de todos os portuenses" e de quem visita a cidade.

O despacho entra em vigor de imediato, sendo que a medida pode ser alterada ou modificada consoante a evolução da pandemia de covid-19 e de acordo com as determinações que venham a ser adotadas a nível nacional.

