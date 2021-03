Feiras e mercados não alimentares reabrem a 5 de abril em Valongo

O presidente da câmara, José Manuel Ribeiro contactou, para o efeito, os presidentes das juntas de freguesia do concelho, tendo sido decidido reabrir a 05 de abril, revelou à Lusa o autarca de Ermesinde, João Morgado.

Neste cenário, a feira de Ermesinde, que funciona à segunda-feira e à sexta-feira, será a primeira a vender produtos não alimentares, prosseguindo no dia seguinte em Sobrado, na quinta-feira em Alfena, no sábado em Valongo e no domingo em Campo, contou o autarca.

Na resposta da câmara é também assegurado que as feiras e mercados funcionarão "com todas as regras de segurança que já estavam em vigor antes deste segundo confinamento".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.814 pessoas dos 819.210 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.