Fenprof rejeita proposta do Ministério da Educação para concurso de professores

Foto: Tiago Petinga - Lusa

No final das negociações no Ministério da Educação, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores afirmou aos jornalistas que foi reafirmado à tutela que o "tempo de serviço não pode ser apagado". Mário Nogueira sublinhou ainda que o sindicato não aceitou a proposta do Governo para a colocação de docentes nas escolas. As greves distritais, confirmou ainda, vão continuar.