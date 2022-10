Fernando Medina: Acordo de Rendimentos não cai em caso de recessão

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, o ministro Fernando Medina assegurou que a "validade do acordo é total" e que um cenário de recessão não constitui uma alteração substancial que obrigue a voltar atrás com o acordo de rendimentos.Nesta entrevista o ministro rejeita uma perda generalizada do poder de compra com a proposta de Orçamento do Estado para 2023 e garante que a almofada do governo permite levar o défice até aos 3%, se for necessário, para ajudar a economia. Segundo Fernando Medina "o Orçamento está preparado para lidar com cenários mais adversos" e a política orçamental será uma política de proteção do país.Ainda assim deixa ficar um alerta para a necessidade do Banco Central Europeu ponderar até onde quer ir com a subida das taxas de juro para combater a inflação e, com isso, levar a um abrandamento económico na Europa que, segundo o ministro, é de evitar.Em Portugal o ministro das Finanças não consegue antever o impacto da subida das taxas de juro no crédito à habitação, mas lembra que será maior nos contratos mais recentes. Segundo o ministro, em Portugal há 1,4 milhões de contrato de crédito à habitação, sendo o volume de crédito de 94 mil milhões de euros.Em todo o caso, garante que a banca está "empenhada", juntamente com o governo, em encontrar soluções para evitar o incumprimento. Soluções essas que já estão em preparação para serem apresentadas, e que têm de evitar que os clientes sejam considerados pelo regulador europeu, como incumpridores e que o seu crédito seja classificado como malparado nas contas dos bancos.Em sede de discussão no Parlamento, o ministro das Finanças garante total abertura para negociar o orçamento do estado "sem nenhuma pré-condição" e sem nenhuma "limitação".Entrevista conduzida pelos jornalistas Rosário Lira, da Antena1 e Susana Paula do Jornal de Negócios.