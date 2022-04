Fernando Medina adianta que UE vai deixar de comprar carvão a Moscovo

Além do ministro português das Finanças, também a própria Comissão Europeia já veio, entretanto, confirmar que o novo pacote de sanções vai passar pela limitação da importação de carvão da Rússia.





O vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, admite que para realmente atingir a Rússia é preciso avançar para sanções noutras matérias-primas relacionadas com a energia.Ursula von der Leyen acrescenta que, além do fim da compra de carvão, vão ser fechados os portos marítimos da União Europeia a todos os navios com pavilhão russo.