Fernando Medina admite que "instabilidade geopolítica" pode perturbar economia mundial

O ministro das Finanças está em Marrocos para participar na reunião anual do FMI e do Banco Mundial, encontro que acontece em Marraquexe um mês depois do sismo que abalou o território. Em entrevista à RTP, Fernando Medida admitiu que a situação de conflito na Ucrânia e agora em Israel pode causar "um clima de perturbação na economia mundial". Contudo, garantiu que o Orçamento do Estado para 2024 foi desenhado considerando este contexto geopolítico.

"A instabilidade geopolítica que hoje vivemos no mundo (...) causa um clima de perturbação na Economia Mundial", começou por responder à RTP, sobre a situação de conflito entre Israel e o Hamas.



Isso, continuou Fernando Medina, "tem um impacto sobre todos os países, tem um impacto direto ao diminuir as perspetivas de crescimento da economia mundial".



Para além da guerra na Ucrânia ou no Médio Oriente, o ministro português das Finanças admitiu que "há outras dificuldades (...) que condicionam o desenvolvimento das nossas economias".



"Foi precisamente tendo em conta este contexto que nós desenhamos o Orçamento do Estado para 2024", explicou ainda. "Foi reconhecendo essa situação, mas foi também reconhecendo que Portugal tem hoje um conjunto de forças muito importantes, nas quais nós nos podemos agarrar e mobilizar para podermos atenuar os efeitos desta conjuntura internacional negativa".



Sobre as projeções do FMI, Medina afirmou que o FMI tem "sempre uma leitura mais afastada da realidade portuguesa do que outras instituições" e, por isso, os indicadores do Governo português "estão mais atualizados".



"Por esta razão, (...) temos um Orçamento com uma visão muito clara", disse ainda, referindo que um dos objetivos é "melhorar os rendimentos dos portugueses" e aumentar o salário mínimo para "um máximo histórico".



Outro dos objetivos, citados pelo ministro é "promover o investimento".