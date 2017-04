Partilhar o artigo Fernando Ulrich deixou a presidência executiva do BPI Imprimir o artigo Fernando Ulrich deixou a presidência executiva do BPI Enviar por email o artigo Fernando Ulrich deixou a presidência executiva do BPI Aumentar a fonte do artigo Fernando Ulrich deixou a presidência executiva do BPI Diminuir a fonte do artigo Fernando Ulrich deixou a presidência executiva do BPI Ouvir o artigo Fernando Ulrich deixou a presidência executiva do BPI