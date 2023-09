Fesap quer salário base de 850 euros na função pública e aumento mínimo de 80 euros

Reuters

A proposta foi apresentada hoje pelo secretário-geral da Fesap, José Abraão, em conferência de imprensa, após a reunião do secretariado nacional da estrutura sindical, em Lisboa.



"Tendo em consideração que a base remuneratória descolou do salário mínimo, nós entendemos que deve ser aumentada a base remuneratória na administração pública, no mínimo, para 850 euros, o que significa um aumento que contempla, não só a inflação, a melhoria dos salários, a recuperação do poder de compra", anunciou o líder da Fesap.



A base remuneratória da administraçã