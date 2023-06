Festa da Cereja realiza-se em aldeia do Fundão que é "um santuário" do fruto

"É uma festa no local que é um santuário da Cereja do Fundão, em Alcongosta, na Serra da Gardunha e, nesse sentido, é sempre uma homenagem aos nossos agricultores e produtores", sublinhou o presidente da autarquia, Paulo Fernandes.

Durante três dias, além da cereja fresca, é possível degustar, em várias tasquinhas espalhadas pela Aldeia de Montanha, diversos produtos derivados do fruto ícone do concelho do Fundão, como diferentes tipos de gelado, licores, doces, pastéis, pão ou bombons.

No programa da 17.ª edição da Festa da Cereja consta animação de rua, concertos, artesanato, teatro, o comboio da cereja, passeios em `tuk tuk`, cozinha ao vivo para crianças, com a `tik-toker` Mafalda Teixeira, e um espetáculo com Luísa Sobral, na noite de sábado, às 22:00.

A Casa da Cereja, na localidade, acolhe o III Simpósio da Cereja, na tarde de sábado, a Quinta Ciência Viva da Cereja e das Ideias promove ateliês e uma palestra, durante a manhã, e, na manhã de domingo, realiza-se a caminhada Rota da Cereja.

O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, destacou, em declarações à agência Lusa, a possibilidade de comprar a fruta diretamente ao produtor e essa proximidade ser importante para "o comércio justo", eliminando intermediários e contribuindo para que uma maior parcela do valor do produto "fique cada vez mais nas comunidades locais, nas comunidades produtoras".

Segundo o autarca, no concelho é produzida cerca de 60% da cereja do país, uma fileira que ronda os 20 milhões de euros.

Em anos anteriores, o presidente do município estimou terem sido transacionadas "mais de 50 toneladas" de cereja em algumas edições da Festa da Cereja, embora tenha ressalvado que "este é um ano com várias condicionantes", referindo-se à quebra registada devido às geadas e amplitudes térmicas durante a floração e, recentemente, à chuva, que tem fendilhado o fruto.

Paulo Fernandes frisou que a capacidade hoteleira está "perto dos 100%", além das dezenas excursões previstas para os três dias do certame.

De acordo com o autarca, houve edições da Festa da Cereja, em Alcongosta, que ultrapassaram os 20 mil visitantes e são aguardadas, para o fim de semana, "sempre acima de dez mil pessoas".