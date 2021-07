Festival Neopop anuncia primeiros 28 nomes para edição de 2022

A lista de artistas hoje anunciados é composta, em grande parte, por nomes que já tinham sido confirmados para este ano, tendo o evento sido adiado para 2022 devido ao arrastar-se da pandemia de covid-19.

O primeiro anúncio para o Neopop de 2022 é completado com 999999999, Adiel, Amelie Lens, Anastasia Kristensen, Bejenec, Carlota, Courtesy, Dax J, Dj Nobu, DrRubinstein, Fjaak, Hector Oaks, Hessle Audio, Jan Blomqvist & band, Josh Wink, KAS:ST, Loco Dice, Nina Kraviz, Paco Osuna, Paula Temple, Peter VanHoesen, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Solar e Zadig.

Em comunicado, a organização do festival realçou as atuações de Cobblestone Jazz, "reunidos especialmente para esta edição comemorativa, onde vão apresentar uma visão esotérica da música eletrónica influenciada pelo jazz".

"Há ainda Honey Dijon, uma figura verdadeiramente única no mundo da dance music", bem como The Blessed Madonna, definida como "uma força absoluta da natureza" dentro da música de dança.

Entre os destaques da organização encontram-se ainda o espanhol Paco Osuna e "uma lenda viva do `techno`" chamada Richie Hawtin.

Os bilhetes para os quatro dias do festival custam 90 euros. Quem tiver comprado bilhete para 2020 ou 2021 tem entrada válida em 2022. No começo do mês, aquando do anúncio do adiamento para 2022, a organização alertou que quem optar por pedir o reembolso pode enviar um email para infoline@neopopfestival.com até ao final de agosto.

No começo de julho, a organização do Neopop anunciou o novo adiamento do festival para 2022, lamentando a falta de respostas por parte da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Tudo fizemos para que pudéssemos levar o evento avante em 2021. Para isso, foi elaborado um plano de contingência extremamente robusto, com a colaboração de médicos especialistas e da Cruz Vermelha Portuguesa. Estivemos em constante comunicação com o grupo de trabalho para eventos de massa definido pela DGS, no sentido de viabilizar esta edição. No seguimento deste diálogo fomos adicionando todas as medidas que nos foram solicitadas. Contudo, até à data de hoje, não obtivemos qualquer resposta da DGS - entidade atual responsável pela autorização de eventos em Portugal", podia ler-se no comunicado.

A 15.ª edição do Neopop esteve inicialmente prevista para agosto de 2020, mas acabou adiada para 2021 devido à pandemia de covid-19.