Fiat Chrysler confirma contactos sobre fusão com a PSA

A Fiat Chrysler (FCA) através de um comunicado refere que "não tem mais nada a acrescentar" depois das primeiras notícias publicadas na terça-feira no Wall Street Journal, que antecipou os contactos sobre a criação de um "gigante" do setor automóvel avaliado em mais de 50 mil milhões de dólares.

O jornal que citava fontes ligadas ao processo em curso adiantava que as empresas estavam a negociar uma fusão e que a nova companhia, que pode resultar do processo, pode vir a partilhar o cargo com o presidente do conselho de administração, o atual executivo da Peugeot, Carlos Tavares e com o presidente da Fiat, John Elkann.

A Fiat, que já tinha sido abordada previamente pela Peugeot, retirou-se do processo de fusão com a Renault devido à falta de apoio do governo francês e da Nissan, o parceiro japonês do fabricante francês.