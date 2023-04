Figueiró dos Vinhos investe 1,2 ME em 14 novos fogos sociais

Numa informação enviada à agência Lusa, na sequência da publicação, a semana passada, em Diário da República, do regulamento municipal de habitação, denominado "Figueiró Habita +", a Câmara adiantou que atualmente tem três fogos de habitação social, estando previstos mais 14, "com um investimento de cerca de 1,2 milhões de euros".

"Para o ano de 2023, cerca de 800 mil euros, ficando o restante [investimento] para o ano de 2024", esclareceu.

Segundo a autarquia, presidida por Jorge Abreu, atualmente "há 18 pedidos para habitação social".

Ainda de acordo com a Câmara, o regulamento "tem como objetivo adaptar o novo enquadramento legal em matéria de habitação social, visando a atribuição de habitações em regime de arrendamento apoiado a famílias carenciadas em condições adequadas de higiene e conforto".

"Pretende-se, assim, proporcionar uma melhor qualidade de vida às populações e assegurar um apoio mais justo e transparente às famílias em situação de vulnerabilidade", referiu.

O documento "define as condições de acesso e os procedimentos de atribuição das habitações, as condições contratuais do arrendamento, incluindo a renda e a cessação do contrato, bem como as obrigações e responsabilidades dos inquilinos".

O arrendamento apoiado "consiste na atribuição de uma habitação em regime de arrendamento a famílias carenciadas, a um preço reduzido, mediante celebração de contrato de arrendamento, nos termos da legislação aplicável".

"Este tipo de apoio destina-se a agregados familiares que não possuem condições económicas para aceder ao mercado livre de arrendamento", assinalou o Município.

O ano passado, a autarquia atribuiu apoios de 45.465,99 euros para reabilitar habituações degradadas.

"O apoio referente a 2021 foi de 17.251,03 euros. Neste ano, houve ainda o projeto Bairros Saudáveis, cujo apoio financiado foi de 50 mil euros", acrescentou.