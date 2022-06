Filas de horas no Aeroporto de Lisboa. "Tudo isto é uma nova realidade"

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa (arquivo)

Durante o fim de semana, registou-se um grande número de passageiros no Aeroporto de Lisboa e, consequentemente, grandes filas de espera. A situação repetiu-se já esta segunda-feira. A inspetora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Ana Vieira confirmou o "afluxo muito grande na área de chegadas" e que foram controlados, ao longo do dia de domingo, cerca de 26 mil passageiros.