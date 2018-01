Filha de ex-Presidente angolano critica rescisão do contrato para gerir TV estatal

Lusa04 Jan, 2018, 11:42 | Economia

Em causa está a decisão, de 15 de novembro, na qual o atual chefe de Estado, João Lourenço, ordenou ao Ministério da Comunicação Social a retirada da gestão da TPA 2, canal público, à empresa Semba Comunicação e da TPA Internacional à Westside.

Desde o início de janeiro que a gestão do canal 2 retornou à TPA, com uma grelha provisória que tem sido fortemente criticada pela opinião pública e nas redes sociais, face à alegada falta de qualidade.

"O `caso TPA 2` é um exemplo prático da diferença entre o que é meritocracia versus nepotismo. Mérito e competência havia, pelo menos disso nunca mais restarão dúvidas", afirmou Welwitschea dos Santos, em declarações à Lusa.

A Semba Comunicação tem como sócios os irmãos Welwitschea `Tchizé` e José Paulino dos Santos `Coreon Du`, filhos de José Eduardo dos Santos, que deixou o poder em setembro, ao fim de 38 anos.

Aquela empresa assumia desde 2007 a gestão do canal 2 da TPA, por ajuste direto, sem concurso público, por, explica `Tchizé` dos Santos, a empresa pública de televisão ter uma gestão autónoma e como decorria do enquadramento legal vigente até 2013, quando foi aprovada a lei dos contratos públicos.

"Quando o novo Governo entrou em funções encontrou um quadro legal, um contrato válido como milhares de contratos que as várias empresas públicas, ministérios e governos provinciais têm, sem qualquer concurso. E não podem ser considerados ilegais por isso", afirma.

Por este motivo questiona a forma como foi feita a rescisão do contrato, ordenada pelo chefe de Estado: "Então porque é que só orientou rescindir unilateralmente e sem aviso prévio, nem notificação aos visados, dois contratos específicos com anúncio no Telejornal do horário nobre [divulgação da rescisão dos contratos], no qual o ministro [da Comunicação Social] frisou, em comunicado, que era orientação do Presidente da República".

Embora sem falar no valor do contrato para gestão daquele canal da TPA, a também empresária assume ter sido a mentora do projeto, o que também justifica, diz, os contornos do negócio.

"Foi uma ideia minha, um projeto meu, feito de raiz. A proposta foi feita ao diretor-geral da TPA, pois não havia conselho de Administração", recorda `Tchizé`, deputada e membro do comité central do MPLA, partido no poder em Angola.

"O contrato foi feito no final de 2007, dentro da lei. A UNITA [maior partido da oposição] inclusive levou o caso ao parlamento em 2008, foi lá discutido e todos concluíram que deveria continuar, fazendo a recomendação que se passasse a realizar concurso público nestes casos. Mas repito: não se fazem concursos públicos sobre a propriedade intelectual de privados", insiste.

A rescisão do contrato para a gestão da TPA 2 pela Semba Comunicação foi feita no mesmo dia em que o chefe de Estado, João Lourenço, exonerou Isabel dos Santos do cargo de presidente do conselho de administração da petrolífera Sonangol, também empresária e filha de José Eduardo dos Santos.

Sobre o `caso TPA 2` e alegadas "questões políticas" na origem da decisão, Welwitschea dos Santos prefere não se pronunciar, mas sempre acusa: "Senti-me difamada e atacada no que de mais precioso tenho: a minha dignidade intelectual e a minha honra e vi o meu bom nome manchado por uma ação do executivo, que induziu o mundo a achar que sou ou fui uma pessoa de má-fé. O que afeta a minha reputação internacional e isso não posso consentir".

"Enquanto foram jornalistas e políticos a difamar-me com falsas notícias, não reagi. Mas quando se trata de um chefe de Estado, a dimensão é internacional e a gravidade é muito maior. Só por isto estou a prestar estas declarações, senão estaria calada como aliás sempre estive com relação a esta matéria", insiste.

Como "prova de que não havia favorecimento algum" neste processo, conta que a empresa chegou a estar "três anos sem receber qualquer pagamento da TPA ou do ministério [da Comunicação Social]", até 2012, e mais dois anos "recentemente", valores "referentes a este contrato".

"Mas o serviço continuou a ser prestado ao país, sacrificando e ou endividando as empresas, por patriotismo, por brio profissional dos gestores e respeito pelo cliente, TPA e solidariedade, compreendendo a situação do país. Um estrangeiro não iria consentir esse sacrifício sem tomar medidas de coação para receber o pagamento. Parar o trabalho ao fim de 1 ano sem receber pagamentos e ir-se embora, por exemplo", enfatiza.

A empresária queixa-se de discriminação: "Segundo a Constituição, nenhum cidadão pode ser discriminado pela sua filiação. É exatamente isso que tem acontecido comigo há anos em Angola. Aliás, desde sempre".

Na entrevista à Lusa, Welwitschea dos Santos, que nasceu em 1978, um ano antes de o pai, José Eduardo dos Santos, ter chegado ao poder em Angola, admite ter sofrido de `bullying` na escola, como consequência das ligações familiares.

"Porque os coleguinhas tinham inveja de eu ir de motorista da Presidência para a escola. Não era culpa minha, mas apanhava com frequência de alguns colegas, sob os aplausos de vários outros. Infelizmente, ser diferente é difícil em toda a parte e há o lado mau de tudo. Ser filho de um chefe de Governo tem muitas coisas más, aliás péssimas", concluiu.