Filial portuguesa do Banco da China quer centralizar investimentos na lusofonia, diz Presidente

"Estamos numa fase inicial em que o Banco da China, os parceiros e amigos vão trabalhar em conjunto para os países lusófonos, porque antes tínhamos muitos projetos nesses países de forma direta, mas agora levantámos a questão de considerar este grupo como tendo uma ligação especial", disse o presidente da sucursal em Portugal do Bank of China, Xiao Qi.

Em declarações à Lusa à margem do "Seminário de Comunicação e Cooperação Financeira Internacional da Iniciativa `Faixa e Rota`", que decorre até quarta-feira em Lisboa, Xiao Qi explicou que existe uma "ligação especial" entre Portugal e os restantes países lusófonos.

"Queremos trabalhar para pedir aos nossos parceiros que usem esta vantagem para controlar melhor o risco e para terem melhores oportunidades de investimento, porque podemos trabalhar em conjunto com as autoridades portuguesas, que conhecem melhor os países lusófonos, nós investimos, nos últimos 20 a 40 anos, um grande volume em verbas e projetos, mas somos um parceiros novo, ao passo que Portugal está nesses países há muitos anos", acrescentou o banqueiro.

O objetivo, que segue a mesma lógica aplicada pelo Banco Africano de Desenvolvimento aos países lusófonos, "é benéfico para Portugal e para a China, mas também para os países de língua portuguesa, que podem desenvolver as infraestruturas e criarem mais oportunidades para beneficiar os seus países e os seus povos", argumentou Xiao Qi.

Antes, nas intervenções e no debate sobre a iniciativa chinesa `Faixa e Rota`, o banqueiro já tinha afirmado que o Banco da China "está vocacionado para a cooperação e para impulsionar uma cooperação mais profunda entre as empresas dos dois países", salientando que Portugal e Macau têm um papel muito importante na relação das empresas chinesas com a lusofonia.

"Macau, devido à sua história, tem um papel especial, principalmente na área económica e financeira, e a China quer aprofundar as relações económicas e financeiras com os países de língua portuguesa, portanto ambos têm de funcionar como um motor que dê o seu impulso para direcionar este investimento e espero que todos os outros países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa estejam mais ativos com este impulso", disse o banqueiro chinês.

Xiao Qi chegou a Portugal há seis anos, depois de ter passado cinco anos na sucursal brasileira do Banco da China, e recordou que desde 2013 a missão tem sido "acompanhar as empresas chinesas na entrada no país, tal como aconteceu noutros casos semelhantes".

O Banco da China é uma das quatro entidades financeiras públicas detida pela República Popular da China, estando presente em 57 países desde a sua criação, em 1912.