Fim de ano Corvo. Marcelo diz que prioridade é restabelecer normalidade após furacão

Vila do Corvo, Açores, 31 dez 2019 (Lusa) - O Presidente da República considerou hoje que o restabelecer da "normalidade" na chegada de mercadorias às ilhas das Flores e do Corvo após a passagem do furacão Lorenzo é uma "prioridade" que tem seguido com o Governo dos Açores.