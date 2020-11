Fim de semana. Comércio fecha às 13h00

A partir das 13h00, fecha quase tudo, incluindo hipermercados e centros comerciais. Para esclarecer qualquer equívoco, o Governo decidiu permitir a reabertura do comércio às oito da manhã nos próximos dois fins de semana mas quase todos devem fechar às 13 horas.