Fim de semana tranquilo nas chegadas a Lisboa

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O processo de entrada e saída de passageiros no Aeroporto de Lisboa decorreu com normalidade este fim de semana. De acordo com o Ministério da Administração Interna, no sábado chegaram ao Humberto Delgado 16.127 passageiros que esperaram, em média, 35 minutos no controlo de passaportes.