Final do próximo Festival RTP da Canção realiza-se em Guimarães

Lusa 25 Jul, 2017, 21:53 | Economia

O anúncio foi feito na altura em que Lisboa foi anunciada como a cidade que vai acolher o Festival Eurovisão da Canção, em maio do próximo ano, pela entidade organizadora - Eurovisão e RTP.

A 52.ª edição do Festival RTP da Canção vai realizar-se no Pavilhão Multiusos de Guimarães, que a câmara cedeu gratuitamente, disse hoje Gonçalo Reis, anunciando que o futuro é o festival ter um caráter itinerante, realizando-se em diferentes cidades portuguesas, pelo menos nas próximas quatro edições.

A primeira vez que o Festival se realizou fora de Lisboa, foi em 1983, no Coliseu do Porto, tendo sido já realizado no Funchal, em 1987, em Évora, em 1989, no Estoril, em 1990, e em Santa Maria da Feira, em 2001.

Em 2018, a RTP vai seguir o mesmo figurino que este ano levou à escolha de Salvador Sobral, em que os compositores escolhem os intérpretes, mas as duas semifinais contarão com dez concorrentes cada, das quais sairão cinco finalistas por cada, anunciou o diretor de Programas da RTP, Daniel Deusdado, que sublinhou "a liberdade das canções".

A votação será feita por um júri e pelo público, por televoto, disse.

A 51.ª edição do Festival da Canção, que culminou na vitória do tema de Salvador Sobral como o escolhido para representar Portugal na Eurovisão, realizou-se este ano, tendo sido apresentada pela RTP como uma "janela renovada" para compositores e intérpretes portugueses, com as canções candidatas a serem transmitidas em direto em duas noites de eliminatórias, perante um júri presidido por Júlio Isidro.

Para este novo modelo, a RTP convidou músicos como Rita Redshoes, Luísa Sobral, Samuel Úria, Pedro Silva Martins, dos Deolinda, ou Nuno Gonçalves, dos The Gift, que compuseram para outras vozes.

Em 2016, a RTP decidiu não organizar o Festival da Canção, e Deusdado realçou que o modelo escolhido este ano, que levou à primeira vitória de uma canção portuguesa no certame eurovisivo, "reconciliou o público" com o Festival.

A estação pública está a celebrar 60 anos, e organiza, em 2018, em Lisboa, o Festival Eurovisão da Canção.

As eliminatórias da Eurovisão terão lugar a 08 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio, de acordo com comunicado da organização.