Finalistas da Coimbra Business School optam por empresas ambientalmente sustentáveis

A iniciativa, dedicada à promoção do emprego jovem e do empreendedorismo dos estudantes, realiza-se nos dias 10 e 11 e conta com mais de 600 ofertas de emprego e de estágios disponibilizados por 70 empresas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Coimbra Business School refere que a edição deste ano é dedicada "aos negócios que fazem da economia circular e da sustentabilidade ambiental o seu mercado principal".

"Estamos muito empenhados em preparar os nossos estudantes para uma nova economia feita de empresas que terão de estar à altura de três exigências: produtividade, baixo impacto carbónico e competitividade no mercado global", afirma Pedro Costa, presidente da instituição de ensino superior.

Segundo o responsável, "não basta só produzir bens e serviços sustentáveis - as próprias empresas terão de ser elas próprias sustentáveis do ponto de vista económico, financeiro e do emprego".

Paulo Fernandes, da Associação de Estudantes e um dos responsáveis pelo evento, salienta que "é na sustentabilidade que se procura orientação para o futuro profissional" dos finalistas.

Para o dirigente associativo, "perante um cenário económico marcado por uma crescente preocupação com recursos naturais, sente-se a necessidade de proporcionar aos demais colegas experiências profissionais em que a competitividade dos produtos não esteja dependente do consumo de materiais poluidores, nem de grandes perdas de energia".

"Este ano convidámos empresas que têm na inovação e na diminuição da pegada ambiental o principal valor do seu negócio, porque, no futuro, todos os setores vão ter de criar bens e serviços que sejam sustentáveis e que - ponto fundamental - continuem a ser lucrativos", sublinha.

O objetivo dos estudantes finalistas, acrescenta, é que possam "fazer estágios ou ter os primeiros empregos em empresas que, para além de produzirem bens e serviços sustentáveis, sejam também competitivas e estejam a crescer, precisando de novos quadros".

A EDP, Deloitte, Critical Software, Visabeira, Altice e Altri são algumas das empresas participantes na CBS Business School.

A sessão de abertura está prevista para terça-feira, às 15:00, com as intervenções de Óscar Gaspar, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), e de Mário Parra da Silva, presidente da Aliança para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Portugal, que vão abordar os novos modelos de negócio gerados pela descarbonização.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, preside à sessão de encerramento no dia 11, às 18:00.