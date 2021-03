Finanças descativaram 95,6 milhões de euros em janeiro

O Ministério das Finanças tinha descativado, no final de janeiro, 95,6 milhões de euros dos 1.014,7 milhões de cativos e reserva previstos no Orçamento do Estado para 2021, divulgou hoje a Direção-Geral do Orçamento (DGO).