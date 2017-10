Finanças dizem que venda à Lone Star vai ser "concluída nos próximos dias"

Lusa11 Out, 2017, 14:07 | Economia

"Com esta determinação [de Bruxelas], o processo de alienação do Novo Banco pelo Fundo de Resolução à Lone Star estará concluído nos próximos dias", afirmou em comunicado o gabinete liderado pelo ministro Mário Centeno.

O Governo refere ainda que o plano de reestruturação do Novo Banco e as medidas aprovadas pela Comissão Europeia "irão garantir a viabilidade a longo prazo do Novo Banco".

O Ministério das Finanças diz ainda que com este avanço no processo está encerrada "mais uma etapa muito importante para a estabilidade do sistema financeiro e para a dinamização da economia portuguesa".

A Comissão Europeia aprovou hoje, ao abrigo das regras da União Europeia em matéria de auxílios estatais, a venda do Novo Banco à Lone Star.