Finanças mudam de mãos. Das queixas de Costa às promessas de Leão

Numa cerimónia restrita no Palácio de Belém, em Lisboa, devido à pandemia da Covid-19, o novo ministro de Estado e das Finanças assumiu como prioridades estabilizar a economia, com apoio às empresas e ao investimento, e proteger os rendimentos., declarou João Leão.

"Só com crescimento económico é que vamos conseguir novamente estabilizar as contas públicas e, obviamente, a médio prazo é isso que se espera de nós, num quadro de responsabilidade", completou.





Após a cerimónia de tomada de posse da nova equipa do Ministério das Finanças numa cerimónia restrita, João Leão, o novo ministro de Estado e das Finaças, disse estar convicto que, "uma vez ultrapassada esta crise de pandemia, vamos conseguir voltar a colocar Portugal no caminho do crescimento da economia, do emprego, da confiança e da sustentabilidade".





"É para mim um prazer e uma honra poder servir o meu país, ainda para mais neste momento de grande dificuldade e grande exigência", anunciou.



O novo ministro manifestou-se empenhando em continuar a "gerir o país com rigor", com "o mesmo espírito de compromisso e de responsabilidade para com os portugueses".



"Só assim conseguimos ter recursos para garantir recuperação de rendimento para todos, estabilidade, e num quadro de sustentabilidade e de responsabilidade perante os portugueses. Não podemos dar passos maiores do que a perna. Temos de gerir as contas com rigor para garantir estabilidade para todos", defendeu.



Quanto ao futuro, assinalou que agora se colocam "novos desafios", e reforçou a mensagem de que "o primeiro desafio é o de conseguir estabilizar o país, quer em termos económicos, no apoio às empresas e à sua liquidez e ao investimento, quer em termos sociais, na proteção do rendimento das famílias".







Referindo-se ao seu antecessor, Mário Centeno, João Leão fez questão de afirmar que considera ser "uma excelente hipótese" para governador do Banco de Portugal, acrescentando que não vê "nenhum inconveniente" nessa nomeação.



Ainda sobre Centeno, o novo ministro das Finanças afirmou ter aprendido bastante com o "trabalho notável que fez em nome do país" e a sua "enorme capacidade de liderança" nos últimos cinco anos de trabalho conjunto, enquanto foi secretário de Estado do Orçamento.



"Juntos, preparámos e executámos cinco orçamentos do Estado. Em conjunto, atingimos o primeiro excedente orçamental em democracia, num quadro de criação de emprego e de recuperação do rendimento das famílias", realçou.

Primeiro-ministro garante política de continuidade





António Costa começou por salientar que Mário Centeno cumpriu a sua missão e desejar-lhe as maiores felicidades.





O primeiro-ministro agradeceu o trabalho do ministro das Finanças cessante na cerimónia em que foi dada posse a João Leão, e garantiu que vai ser continuada a política seguida até agora, que já deu "boas provas no passado".







Ainda na cerimónia de Tomada de Posse dos novos membros do Ministério das Finanças, António Costa considerou ser "inadmissível" num Estado de Direito democrático a eventual aprovação pelo parlamento de uma lei "persecutória" que vise impedir Mário Centeno de exercer em breve as funções de governador do Banco de Portugal.





"Num Estado de Direito democrático são inadmissíveis leis `ad hominem` com a função de perseguir pessoas. Não costumo comentar iniciativas parlamentares, mas pela gravidade dessa iniciativa não posso deixar de dizer que é absolutamente incompatível com o Estado de direito democrático", sustentou o primeiro-ministro.





António Costa deixou este aviso no Palácio de Belém, no final da breve cerimónia de posse de João Leão como ministro de Estado e das Finanças em substituição de Mário Centeno.



"Há pessoas a quem o confinamento deve ter feito mal", desabafou o chefe do Governo.





O primeiro-ministro considera que Mário Centeno tem todas as competências para poder exercer o cargo. "É uma hipótese", garante.





Ainda em relação a este diploma, que apenas mereceu o voto contra do PS e que segue agora para a especialidade no parlamento, António Costa declarou não perceber - "e seguramente ninguém no país percebe - essa vontade de perseguir Mário Centeno".



"O doutor Mário Centeno cometeu algum crime? Foi crise ter sido membro do Governo e ter exercido essas funções durante mais de cinco anos? Foi crime os resultados que obteve enquanto ministro de Estado e das Finanças?".



"Fora da bolha parlamentar, ninguém percebe que se faça uma lei com um único objetivo, que é o de impedir a eventual nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal", continuou. "Isso não é admissível num regime democrático, é inaceitável neste caso concreto e quero acrescentar o seguinte: O Governo responde politicamente perante a Assembleia da República, mas tem as suas competências que resultam da Constituição e da lei - competências que não estão ao sabor das vontades conjunturais", advertiu.





A nomeação do novo governador do Banco de Portugal é decisão do Governo. No entanto, garante que a decisão não está tomada, e que vai ouvir os partidos antes de anunciar a decisão. Algo que, lembra, não foi feito pelo anterior Governo sobre atual governador.