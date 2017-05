Finanças reembolsaram quase 500 milhões de euros de IRS

Lusa 04 Mai, 2017, 08:47 | Economia

De acordo com uma nota do gabinete do ministro das Finanças, até ao dia 02 de maio foram reembolsados 495 milhões de euros, correspondentes a 591.489 declarações de IRS.

"O número de contribuintes já reembolsados é cerca de 15 vezes superior ao dia homólogo do ano passado (quando tinham apenas sido reembolsados 38.568 contribuintes) ", acrescenta a nota.

Mais de um milhão de declarações foram já processadas e, além dos reembolsos, resultaram 72 mil notas de liquidação e 337 mil declarações sem reembolso ou pagamento.

Segundo as informações divulgadas, o IRS automático permitiu um aceleramento do processamento das declarações e, nos casos aplicáveis, da transferência do reembolso aos contribuintes.

No mesmo período, foram entregues três milhões de declarações, um valor ligeiramente abaixo ao de anos anteriores, que as Finanças explicam com a existência de um prazo único para a entrega das declarações (entre 1 de abril e 31 de maio), ao contrário do que aconteceu no passado.

Das declarações já entregues, 20% (599.485) correspondem a confirmações de IRS automático, uma opção nova que permite aceder a uma declaração já preenchida e a sua entrega de uma forma simples e rápida.

O IRS Automático está disponível para os contribuintes sem dependentes e apenas com rendimentos de trabalho ou de pensões em Portugal e que estejam enquadrados nas restantes condições da lei.