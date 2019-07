Finanças vão ter acesso aos dados de todos os passageiros de avião

A nova base de dados irá cruzar informações cedidos pelas transportadoras aéreas com outras bases de dados oficiais.



O objetivo é prevenir o terrorismo e outros crimes graves.



A base de dados, com o registo de identificação de passageiros, já estava disponível para entidades de segurança como a PJ, a PSP, a GNR ou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



O novo sistema de informação vai ficar na dependência da Secretária-geral de Segurança Interna, um cargo que depende diretamente do primeiro-ministro.