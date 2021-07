Financiamento das multilaterais sobre clima subiu 7% para 66 mil milhões em 2020 - BAD

"O financiamento para investimentos relacionados com o clima pelos principais bancos de desenvolvimento multilateral aumentou para um total de 66 mil milhões de dólares, no ano passado, o que compara com os 61,9 mil milhões de dólares [52,5 mil milhões de euros] de 2019", lê-se numa nota do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) enviada hoje à Lusa.

"Deste total, 58%, cerca de 38 mil milhões de dólares [32 mil milhões de euros] foram disponibilizados para economias de médio e baixo rendimento", acrescenta-se na nota.

O documento aponta que, no total, o financiamento relacionado com o clima foi de 151 mil milhões de dólares, o equivalente a 127 mil milhões de euros.

"Acelerar a transição para economias resilientes ao clima e de baixo consumo de carbono através do financiamento climático é um elemento fundamental dos esforços que os bancos multilaterais estão a fazer para alinhar as suas atividades com os objetivos do Acordo de Paris e manter o aquecimento global abaixo de 2 graus", refere-se ainda na nota.

O BAD dá conta de uma mobilização de 257 mil milhões de dólares (216 mil milhões de euros) nos últimos seis anos, dos quais 186 mil milhões de dólares (156 mil milhões de euros) foram canalizados para as economias de médio e baixo rendimento.

"A parte de financiamento do BAD aumentou quatro vezes entre 2016 e 2019 e deverá chegar a 40% dos investimentos totais do banco até final deste ano", disse o diretor do departamento sobre as alterações climáticas e o crescimento `verde` no BAD, Al-Hamndou Dorsouma.

O responsável acrescentou que esta entidade "está no caminho certo para atingir o objetivo de 25 mil milhões de dólares [16,8 a 21 mil milhões de euros] entre 2020 e 2025 no apoio a investimentos nesta área".

O BAD é uma entidade financeira multilateral vocacionada para financiar o desenvolvimento, cujos acionistas são os governos africanos e outros países não regionais, como por exemplo Portugal.