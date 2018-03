Financiamento especializado aumenta em 2017 em linha com economia

Lusa06 Mar, 2018, 15:05 | Economia

De acordo com os dados da ALF hoje disponibilizados, o `leasing` registou um volume de 3 mil milhões de euros, correspondente a uma procura em 23% superior à observada em 2016 (ano em que foram feitos investimentos de 2,4 mil milhões de euros através de `leasing`).

"O crescimento foi notório em todas as categorias", refere a associação.

A locação financeira mobiliária, por sua vez, cresceu 27,6%, correspondendo a 2,2 mil milhões de euros.

Já o `leasing` automóvel contribuiu com 1,4 mil milhões de euros, mais 25% do que no período homólogo, enquanto o `leasing` de Equipamentos ascendeu aos 786 milhões de euros, indicando um crescimento de 33% relativamente a 2016.

Os novos negócios da Locação Financeira Imobiliária representaram 809 milhões de euros em 2017, aumentando 11,6% comparativamente ao ano precedente, acrescenta.

No `Factoring` (operação financeira feita por bancos ou sociedades de `factoring`, que permite às empresas com problemas de liquidez adiantar os recebimentos dos seus clientes), em 2017, as estimativas da ALF indicam que os créditos tomados atingiram o valor de 27 mil milhões de euros, mais 10% do que em 2016, equivalendo a 11% do PIB português.

O `Factoring` Internacional continua a ser o que regista maior crescimento, apresentando um aumento de 24%, correspondendo a mais 828 milhões de euros de créditos tomados do que em 2016 e totalizando 4,2 mil milhões de euros em 2017.

O contributo do `Factoring` para as empresas exportadoras destaca-se, sendo responsável por uma crescente percentagem de trocas comerciais com o exterior, chegando a 4 mil milhões de euros (enquanto em 2016 tinha ficado pelos 3,2 mil milhões de euros).

Já o `Factoring` de Importação totalizou uma produção de 248 milhões de euros, mais 13,2% do que no ano precedente.

O `Factoring` Doméstico continuou também, em 2017, a crescer, com uma produção de 13,8 mil milhões, o que representa um aumento de 9,9% face ao ano anterior.

"Estes dados demonstram como o `Factoring` é cada vez mais um mecanismo financeiro importante no apoio à economia real, para o crescimento económico e para a criação de emprego", destaca a ALF.

Ainda segundo as estimativas da ALF, o `Renting` de viaturas em Portugal cresceu 2,8% relativamente ao ano anterior, ao formalizar 32.732 operações (26.670 com viaturas de passageiros e 6.062 com comerciais).

Este valor corresponde a uma produção de 632 milhões de euros, ligeiramente acima do valor de 2016 (ano em que a atividade representou 624 milhões de euros).

O `Renting` assumiu até ao final de 2017 a gestão de uma frota automóvel de passageiros e comerciais com 106.734 viaturas, denotando-se um crescimento de 7,3%, face às 99.510 viaturas registadas no ano precedente.

Observou-se assim um crescimento de 14% no valor das frotas automóveis geridas pelas empresas de `renting`, totalizando os 1,6 mil milhões de euros.

Para o presidente da ALF, Paulo Pinheiro, citado na nota, no geral, "estes dados vêm confirmar que o setor tem conseguido adaptar-se aos desafios constantes das necessidades do tecido empresarial, ganhando cada vez mais credibilidade junto dos clientes".

"Ao longo de 2018, prevê-se que o financiamento especializado mantenha a linha de crescimento verificada, nomeadamente porque existe ainda muito potencial para crescer sobretudo entre as pequenas e médias empresas, que podem optar pelas nossas soluções de financiamento especializado como forma de complementar as opções de crédito tradicionais, contribuindo para o seu crescimento e flexibilidade económica", estima a associação.