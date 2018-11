Financiamento ligado às alterações climáticas subiu 28% para 35,2 mil milhões

Lusa27 Nov, 2018, 19:06 | Economia

"Do total do ano passado, 27,9 mil milhões de dólares, representando 79%, foi dedicado a projetos de mitigação das alterações climáticas que pretendem reduzir emissões nocivas e abrandar o aquecimento global", anunciou hoje o BAD.

"Os restantes 21%, no valor de 7,4 mil milhões de dólares, foram investidos em projetos de adaptação ao clima que ajudam particularmente as economias emergentes e em desenvolvimento a lidar com os efeitos das alterações climáticas, como chuvas fortes, secas mais longas e outros eventos meteorológicos extremos", acrescenta-se no comunicado distribuído em Abidjan, onde se situa a sede do BAD.

Para além dos 35,2 mil milhões financiados pelo BAD, este tipo de financiamento direcionado para projetos ambientalmente sustentáveis angariou mais 51,7 mil milhões de dólares de outras fontes de financiamento públicas e privadas, o que eleva o total para quase 87 mil milhões de dólares.

No comunicado, o BAD lamenta ainda que o continente africano, "que representa menos de 4% das emissões com efeito de estufa, receba apenas 3% do financiamento climático, apesar de ser o continente mais afetado por estas mudanças".