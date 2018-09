Fisco cobra quotas em atraso das ordens profissionais

No caso dos advogados, a Ordem espera recuperar 7 milhões de euros.



No caso dos Contabilistas certificados, os associados devem mais de 1 milhão.



Se as dívidas não forem pagas, a Autoridade Tributária pode avançar com penhoras.



O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos diz que há falta de pessoal e que o Fisco não deve assumir o papel de cobrador, ao serviço de interesses privados.