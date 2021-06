Fisco emite alerta sobre emails fraudulentos para alegada devolução de IRS

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos `links` sugeridos", explica a AT, esclarecendo que, "em caso algum", o contribuinte deverá efetuar essa operação de acesso ao `link`.

Como exemplo do corpo das mensagens fraudulentas enviadas, que aliciam os contribuintes a aceder ao `link` para preencher um formulário e receber o reembolso, surge o endereço `osrodeck-lutomiersk@salezjanie.pl`.

O alerta, publicado naquele portal na terça-feira, é o segundo emitido pela AT este mês, depois de, em 09 de junho, ter publicado no Portal das Finanças um alerta sobre correio eletrónico fraudulento proveniente de endereços como alfandega@ctt.pt, com o assunto "Direção Geral das Alfândegas: votar parcela", no qual é pedido que se carregue em diversos `links` para páginas maliciosas.

Num exemplo dessas mensagens, os destinatários eram informados da necessidade de pagar os custos de IVA de uma encomenda, seguindo os `links` sugeridos na mensagem fraudulenta.

Em maio, a AT emitiu também dois alertas, um no último dia do mês sobre `phishing` através de mensagens de texto (SMS) fraudulentas enviadas de números como, por exemplo, o número 932 212 199", que a AT disse ser "alheia" e avisou que visam induzir maliciosamente os destinatários a aceder a `links` para páginas fraudulentas que querem recolher informação pessoal e confidencial para uso ilícito.

O outro alerta em maio, duas semanas antes, denunciou o envio de `emails` falsos provenientes do endereço `autoridade_tributaria@suporteemail.online`.

Também em abril, a AT alertou sobre o envio de correio eletrónico malicioso proveniente de endereços como `AutoridadeTributaria@helpdeskpt.xyz` ou `AutoridadeTributaria@payplall.com`, com o assunto "AT -- Consulta IRS", nas quais se pedia para aceder a um `link`, e em março alertou também os contribuintes para mensagens de correio eletrónicas fraudulentas com o endereço "portal das finanças".