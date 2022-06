Fisco reembolsou até agora 2.178 ME na campanha do IRS

"No âmbito da campanha de IRS de 2022 relativa aos rendimentos auferidos em 2021, a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) reembolsou cerca de 2.178 milhões de euros até quarta-feira, dia 1 de junho", indicou o Ministério das Finanças em comunicado.

A mesma informação avança que até agora foram entregues 4,4 milhões de declarações de imposto, sendo que 36% foram submetidas através do IRS automático e as restantes pela via normal.

Do total de declarações entregues foram liquidadas cerca de 3,9 milhões, das quais cerca de 2,2 milhões deram origem a devolução de imposto aos contribuintes, cujo reembolso ronda, em média, os 990 euros.

O ministério tutelado por Fernando Medina indica ainda que foram até ao momento também emitidas cerca de 636,2 mil notas de cobrança, num total de cerca de 789 milhões de euros, sendo as restantes nulas, ou seja, em que não há lugar a reembolso ou nota de cobrança.

O prazo para a entrega da declaração do IRS arrancou em 01 de abril e decorre até 30 de junho.