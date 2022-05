Fitch analisa dívida soberana portuguesa

Em novembro do ano passado, a Fitch revelou a classificação de Portugal como "BBB", nível de investimento, com perspetiva estável, descartando riscos no curto prazo relacionados com o "chumbo" do Orçamento do Estado, mas admitindo "incerteza" para lá de 2022.O "rating" é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.Os calendários das agências de "rating" são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.