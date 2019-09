Fitch corta previsão do setor da construção em Angola de 6,7% para 0,9% até 2023

Lusa16 Set, 2019, 11:35 | Economia

"Revimos a nossa previsão de crescimento para a indústria da construção no seguimento das novas previsões para a evolução do preço do petróleo, que estimamos deverá rondar os 60 dólares a médio prazo, bem abaixo dos níveis anteriores a 2014", escrevem os analistas desta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings.

Os analistas, numa nota sobre o setor enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, consideram que "o crescimento do setor da construção em Angola vai continuar fraco a médio prazo, já que o Governo está a cortar nas despesas de investimento no seguimento da descida das receitas petrolíferas".

"O crédito barato fornecido pela China vai permitir que alguns projetos de infraestruturas continuem, mas o grande endividamento, de 86,4% do PIB este ano, vai manter os custos de servir a dívida elevados no futuro, reduzindo as receitas governamentais disponíveis para o financiamento de infraestruturas, o que pesa no setor da construção", escrevem os analistas.

A Fitch Solutions sublinha que não prevê uma recessão na construção em Angola, como aconteceu em 2015, quando o setor caiu 1,3%, mas afirma que "o crescimento vai abrandar consideravelmente", de 0,8% em 2018 para 0,2% este ano, atingindo depois uma média de 0,9% entre 2020 e 2023 e 2,3% entre 2024 e 2028.

"Há potencial para mais revisões em baixa neste período se os cortes na despesa pública forem mais severos do que o que antecipamos atualmente ou se houver novas quedas no preço do petróleo", alertam os analistas.