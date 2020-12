Fitch decide manter `rating` de Moçambique em CCC

"O rating CCC reflete as limitadas opções de financiamento em conjunto com altas necessidades de financiamento externo e orçamental, que foram exacerbadas pela choque da pandemia, a elevada dívida pública e as questões ainda por resolver relativamente às vulnerabilidades do setor público", lê-se na nota que acompanha a decisão.

A Fitch Ratings, detida pelos mesmos donos da consultora Fitch Solutions, decide assim manter Moçambique no terceiro pior nível de avaliação da qualidade de crédito antes do `default`, do qual saiu na sequência do acordo alcançado com os credores dos títulos de dívida soberana para a reestruturação desta dívida.

"A Fitch antevê que o PIB real se contraia 1% em 2020, depois de um crescimento limitado de 2,2% em 2019 devido aos estragos causados pelos dois ciclones", explicando que a previsão "reflete a expectativa de que o crescimento moderado no setor agrícola só parcialmente compensou o fraco desempenho das indústrias extrativas, afetadas pelos preços baixas e pela limitada procura das exportações mineiras moçambicanas".

Para 2021 e 2022, a Fitch Ratings prevê uma aceleração do crescimento para 2,8% e 3,3%, respetivamente, alicerçada na retoma dos projetos de infraestruturas que foram adiados este ano, mas ressalva que "a incerteza sobre o calendário dos projetos mantém-se" e acrescenta que "os persistentes constrangimentos de financiamentos que afetam o setor público e privado, bem como as tensões de segurança no país, vão influenciar a atividade económica".

No que diz respeito à evolução do rácio da dívida pública face ao PIB, a Fitch Ratings estima que o valor aumente de 94% em 2019 para 120% este ano "devido às elevadas necessidades de financiamento e à depreciação do metical", que influencia o valor já que 86% da dívida pública está em moeda estrangeira.

"O Governo está a discutir uma possível reestruturação da dívida para além da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (DSSI) com alguns credores oficiais bilaterais, e a Fitch considera que as autoridades não tencionam incluir a dívida comercial na reestruturação e no alívio da dívida", concluem os analistas.