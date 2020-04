Fitch desce `rating` da Nigéria e prevê recessão de 1% este ano

"A descida do `rating` e a Perspetiva Negativa refletem o agravamento das pressões sobre as finanças da Nigéria, no seguimento da recente queda dos preços do petróleo e do choque da pandemia", escrevem os analistas na nota que acompanha a revisão do `rating`, que se mantém em território de investimento `altamente especulativo`.

"A intensificação das pressões externas aumenta o choque de um ajustamento macroeconómico disruptivo, dada a fraca definição da taxa de câmbio pelas autoridades monetárias e a falta de margem orçamental", acrescentam, notando que estes choques "vão também aumentar os rácios da dívida pública e dos pagamentos de juros face Às receitas, que já estavam em níveis particularmente altos, e levar a uma nova recessão económica".

O preço da queda do petróleo, que a Fitch Ratings prevê ficar nos 35 dólares este ano, caindo dos 64,1 dólares por barril no ano passado, "demonstra a forte dependência do petróleo, com as receitas dos hidrocarbonetos a representarem 57% das receitas da balança corrente e quase metade da receita fiscal dos últimos três anos", dizem os analistas.

O défice orçamental da Nigéria deve alargar-se para 5,8% do PIB face aos 3,8% do ano passado, e a economia deverá entrar em recessão, registando um crescimento negativo de 1% este ano, recuperando para um crescimento de 4,1% em 2021 "desde que haja uma gradual normalização da atividade económica e a estabilização da produção petrolífera".

O número de mortes provocadas pela covid-19 em África subiu para 414 nas últimas horas num universo de mais de 9.198 casos registados em 51 países, de acordo com a mais recente atualização dos dados da pandemia naquele continente.

Segundo o boletim do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África), nas últimas 24 horas o número de mortes registadas subiu de 360 para 414, com as infeções confirmadas a passarem de 8.536 para 9.198.

O CDC África registou também 813 doentes recuperados após a infeção.