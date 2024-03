Fitch mantém Rating de Portugal em A

Esta é a a primeira agência a pronunciar-se desde as eleições.



A Fitch dá conta da incerteza política em Portugal, com um novo governo minoritário, dependente do apoio da oposição.



Espera que seja mantido o rumo da consolidação orçamental, embora admita que possa haver riscos.



Ao fim de 13 anos, Portugal voltou em março ao Rating 'A' nas principais agências de notação financeira.



A Moody's será a próxima agência a pronunciar-se a 17 de maio.