Fitch mantém `rating` de Portugal em BBB e perspetiva estável

"O `rating` de Portugal equilibra as suas forças institucionais, fortes indicadores de governança e rendimentos `per capita` acima dos pares com classificação BBB, contra os seus altos níveis de dívida pública e baixo crescimento potencial a médio prazo", pode ler-se na nota da agência hoje divulgada.

A Fitch afirma ainda que a perspetiva estável reflete a convicção da agência de que, "depois do aumento agudo deste ano, a dívida pública vai voltar a uma trajetória descendente com o tempo", uma crença "baseada parcialmente no registo de uma política orçamental prudente antes da covid-19".